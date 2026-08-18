Трамп опубликовал карту, на которой Ормузский пролив обозначен как "новая территория" США

Президент США Дональд Трамп опубликовал карту, на которой Ормузский пролив обозначен как "новая территория" Соединённых Штатов.

Изображение глава Белого дома разместил в социальной сети Truth Social, пишет "Европейская правда".

Трамп опубликовал карту Ормузского пролива с подписью: "Новая территория США".

Трамп впервые заявил о своем намерении объявить Ормузский пролив территорией США в пятницу на митинге в Нью-Джерси. Однако позже, по данным Wall Street Journal, представитель Белого дома заявил, что Трамп шутил.

В Иране ответили, что Ормузский пролив невозможно захватить с помощью твита, авианосца, исполнительного указа или предвыборной речи.

18 августа Трамп заявил, что в настоящее время не ведутся и не запланированы никакие переговоры с Ираном.