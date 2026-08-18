Трамп опубликовал карту, на которой Ормузский пролив обозначен как "новая территория" США
Новости — Вторник, 18 августа 2026, 19:55 —
Президент США Дональд Трамп опубликовал карту, на которой Ормузский пролив обозначен как "новая территория" Соединённых Штатов.
Изображение глава Белого дома разместил в социальной сети Truth Social, пишет "Европейская правда".
Трамп опубликовал карту Ормузского пролива с подписью: "Новая территория США".
Трамп впервые заявил о своем намерении объявить Ормузский пролив территорией США в пятницу на митинге в Нью-Джерси. Однако позже, по данным Wall Street Journal, представитель Белого дома заявил, что Трамп шутил.
В Иране ответили, что Ормузский пролив невозможно захватить с помощью твита, авианосца, исполнительного указа или предвыборной речи.
18 августа Трамп заявил, что в настоящее время не ведутся и не запланированы никакие переговоры с Ираном.