В НАТО знают об инциденте с дроном возле украинского самолета в аэропорту Германии

В НАТО заявляют, что им известно об дроне, обнаруженном в немецком аэропорту "Лейпциг/Галле".

Об этом представитель НАТО сообщил корреспондентке "Европейской правды".

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в немецком аэропорту был обнаружен дрон, оснащенный взрывчаткой и детонатором. Издание Die Zeit сообщило, что речь идет о самолете "Антонов", который, предположительно, принадлежит украинским ВВС.

"Мы осведомлены об этом инциденте", – сказал представитель НАТО.

По его словам, расследование этого инцидента проводят немецкие власти.

Напомним, в декабре прошлого года в Германии открыли новый национальный центр по защите от дронов, чтобы обеспечить лучшую координацию между центральным правительством и властями федеральных земель.

Германия также создала новое полицейское подразделение, специализирующееся на защите от дронов, в которое планируется привлечь более 130 сотрудников.

Немецкие власти неоднократно предупреждали, что дроны представляют угрозу безопасности, после серии вторжений в районе аэропортов и военных объектов в этом году.