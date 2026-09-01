Швеция поднимет вопрос о замороженных российских активах на встрече глав МИД ЕС в Ирландии

На неформальной встрече глав министерств иностранных дел Европейского Союза, которая состоится в Ирландии, Швеция поднимет вопрос об использовании замороженных российских активов.

Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства Швеции Марии Мальмер Стенергард, передает "Европейская правда"

Стенергард принимает участие в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС, которая проходит в Ирландии 1–2 сентября.

Первым пунктом повестки дня встречи является обсуждение войны России против Украины с участием министра иностранных дел Украины.

"Мое послание будет четким: ЕС должен и в дальнейшем усиливать давление на российскую экономику, которая все больше слабеет. Мы также должны обеспечить более широкую поддержку Украине как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Замороженные российские активы играют ключевую роль в достижении этой цели, именно поэтому я вместе с коллегами из Нидерландов, Польши и Испании написала письмо, чтобы вернуть этот вопрос в повестку дня", – подчеркнула министр.

Кроме того, как отмечается, состоится обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, а также методов работы и мер, направленных на повышение эффективности общей внешней политики и политики безопасности ЕС и укрепление голоса Европы в мире.

Напомним, издание FT сообщило, что Швеция, Нидерланды, Испания и Польша подготовили письмо в Еврокомиссию с призывом возобновить работу над механизмом использования замороженных российских суверенных активов для финансирования Украины.

Во время визита в Киев 18 августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что Бельгии нужны гарантии того, что она не останется одна с расходами в случае успешного обжалования Россией этого решения в суде.

В свою очередь глава украинского МИД Андрей Сибига подчеркнул: сейчас настало время активно вернуться к обсуждению темы замороженных активов и того, как их можно использовать в интересах Украины.

В то же время позже министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что в бельгийском правительстве решительно выступают против идеи использования замороженных российских активов для поддержки Украины.