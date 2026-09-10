В ЕС фиксируют меньше всего заявлений на получение убежища за пять лет

В первом полугодии 2026 года страны ЕС, а также Норвегия и Швейцария, получили 332 тысячи заявлений о предоставлении международной защиты, что на 17% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом идет речь в пресс-релизе Агентства Европейского Союза по вопросам предоставления убежища (EUAA), пишет "Европейская правда".

Эта цифра стала самым низким показателем, зафиксированным в первом полугодии с 2021 года. Тенденция к снижению количества беженцев наблюдается с 2024 года.

В первом полугодии 2026 года наибольшее количество заявлений поступило от граждан Бангладеш (20 000), Египта (12 000), Венесуэлы (33 000) и Турции (12 000).

Франция получила наибольшее количество заявлений (69 000) в первом полугодии 2026 года. За ней следуют Италия (66 000), Испания (55 000) и Германия (55 000). В совокупности эти четыре страны получили около трёх четвертей всех заявлений о предоставлении убежища.

Стоит отметить, что речь идет именно о новых заявлениях на международную защиту. Граждане Украины, ищущие убежище в европейских странах из-за войны, в основном не входят в эту статистику, поскольку получают скорее временную защиту, а не индивидуальный статус беженца.

Ранее Германия сообщала о резком сокращении числа ходатайств о предоставлении убежища в 2026 году. А в июне 2026 года переговорщики от стран-членов ЕС согласовали новые правила для ускорения и увеличения числа депортаций, в частности разрешив отправлять искателей убежища, которым было отказано, в центры за пределами блока.