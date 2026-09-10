Макрон и фон дер Ляйен призывают ЕС усилить космический сектор

Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвали страны ЕС укрепить космическую отрасль блока на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.

Как пишет "Европейская правда", об этом они заявили на второй день международного космического саммита в Париже, сообщает Euronews.

Выступая на саммите, Макрон назвал космический сектор Европы "уязвимым" и подчеркнул необходимость укрепления его потенциала, призвав к совместному управлению отраслью.

"Космическое пространство остается единственным крупным глобальным общим достоянием, которое не регулируется нормами, соответствующими его важности. Совместное управление необходимо для решения этих вызовов", – отметил он.

По словам французского президента, на саммите планируется подписать более 50 соглашений об инвестициях на сумму около 20 миллиардов евро. Макрон также поделился своими ожиданиями от развития европейской космической отрасли.

"Через два года я хочу увидеть, как первая европейская грузовая капсула Nyx состыкуется с Международной космической станцией; а через пять лет – как первый европейский лунный посадочный аппарат Argonaut приземлится на поверхности Луны", – рассказал он.

"А через 10 лет первая европейская пилотируемая капсула должна стартовать из Куру с европейскими астронавтами и астронавтами других стран на борту", – добавил он, имея в виду космодром во Французской Гвиане.

Между тем Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа должна активизировать свои усилия в космосе, как в научных исследованиях, так и в сфере обороны, упомянув о войне России в Украине.

"Способность получать доступ к космосу и действовать в нем не только является основой нашего процветания, но и все в большей степени определяет нашу безопасность и независимость. Нигде это не очевиднее, чем в Украине. Спутниковая связь обеспечивает связь между солдатами, а спутниковые снимки позволяют обнаруживать перемещения на расстоянии сотен километров", – отметила глава Еврокомиссии.

Напомним, в январе еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс объявил о запуске программы Govsatcom, которая объединит имеющиеся коммуникационные мощности спутников 27 стран-членов.

Кроме того, ЕС готовится создать защищенную систему спутниковой связи к 2030 году для проведения военной разведки, поскольку растут сомнения в приверженности США европейской обороне.