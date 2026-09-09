Глава МИД Польши: Путин совершает ту же ошибку, что и Третий рейх

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что президент РФ Владимир Путин допустил ошибку, которую когда-то совершила нацистская Германия.

Об этом он заявил в эфире Polsat News, передает "Европейская правда".

Как отметил Сикорский, первые V2, то есть баллистические ракеты, были запущены по Лондону лишь в ноябре 1944 года, что привело к гибели 10 тысяч человек, а войну национал-социалистический режим все равно проиграл.

"Я считаю, что Путин совершает ту же ошибку, что и делал Третий рейх, бомбардируя Лондон", – сказал Сикорский.

Сикорский уточнил, что ошибка заключается в том, что "во-первых, когда наносят удары по городу и убивают 2–12 человек в день, это никоим образом не влияет на способность украинской армии защищать Донбасс".

Как он отметил, "россияне, однако, могут преследовать более глубокий план" и попытаться подорвать легитимность властей, находящихся у руля в Киеве.

"Россияне могут полагать, что это приведет к запугиванию населения и ограничению его влияния на политическую власть. На это рассчитывали немцы, бомбардируя то Ковентри, то Лондон. На это также немного рассчитывали союзники, бомбардируя Гамбург, Берлин или Дрезден. И в обоих случаях это оказалось контрпродуктивным. Люди, когда на них нападают, объединяются вокруг власти", – убежден министр.

Стоит напомнить, что российские оккупанты в ночь на 8 сентября атаковали Киев ракетами, в результате ударов повреждены жилые дома, учебное заведение, есть погибшие и пострадавшие.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что на время визита посланцев Трампа в Киев и Москву Украина согласилась воздерживаться от ударов по столице РФ до конца понедельника и рассчитывала на аналогичное поведение со стороны России.

В воскресенье вечером, 6 сентября, посланники Трампа покинули Киев.

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