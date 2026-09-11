В ещё одной федеральной земле Германии перед выборами лидируют ультраправые

За неделю до выборов в парламент федеральной земли (ландтаг) Мекленбург-Передняя Померания опросы показывают, что оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") продолжает опережать правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на опрос Forschungsgruppe Wahlen, пишет "Европейская правда".

По результатам опроса, партия "Альтернатива для Германии" во главе с кандидатом на пост министра-президента Лейфом-Эриком Холмом набирает 37% голосов. Социал-демократы же имеют шанс получить 34%.

На третьем месте с 10% оказалась входящая в коалицию партия "Левые", опередив ХДС с 7 процентами. "Зеленые" с результатом в 5% могут остаться в парламенте. А вот Альянс Сары Вагенкнехт (АСВ) с результатом в 4% не сможет пробиться в парламент федеральной земли, говорится в опросе.

Что касается выборов в парламент Берлина, опросы той же исследовательской группы указывают на борьбу между левыми и правящим Христианско-демократическим союзом (ХДС). Так, "Левые" набирают 23%, а правящая партия – 21%.

На третьем месте с 17% оказалась "АдГ", опередив "Зеленых" с 16% и СДПГ с 10%. АСВ с результатом в 3% не пройдет в парламент земли, судя по результатам опроса.

Напомним, "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Анхальт, которые прошли 6 сентября, со значительным отрывом, хотя и не набрала абсолютного большинства.

После этого в Берлине собралось несколько тысяч человек, чтобы выразить протест против победы ультраправых в Саксонии.

Подробнее о выборах в Саксонии-Анхальт читайте в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" наносит удар по правительству всей Германии