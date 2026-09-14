Трамп не исключил, что захочет контролировать иранскую нефть, "как в Венесуэле"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказал победоносно-оптимистические оценки положения в войне с Ираном и предположил, что, возможно, захочет обеспечить США контроль над торговлей иранской нефтью, "как в Венесуэле".

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В комментариях на полях турнира по гольфу в Ирландии Трамп заявил, что ожидает завершения войны с Ираном в этом году, возможно после промежуточных выборов в Конгресс, и что после этого цены на топливо должны упасть.

Он также заявил, что согласится только на "правильное" соглашение о завершении войны и не пойдет на невыгодное, а также – что Иран "просит о переговорах" (что в Тегеране отрицали).

Кроме того, Трамп допустил, что попытается установить контроль над потоками нефтяной торговли, "как в Венесуэле".

"Мы в конце концов выйдем (из войны с Ираном – Ред.), если только не решим остаться и контролировать нефть, как в Венесуэле", – заявил президент США, добавив, что в случае с Венесуэлой американское вмешательство "многократно окупилось".

Ранее он заявил, что не сожалеет о войне против Ирана, несмотря на её возможное влияние на успехи Республиканской партии на выборах.

Напомним, в конце августа Трамп заявил о "историческом" нефтяном соглашении между Соединёнными Штатами и Венесуэлой, которое будет способствовать снижению цен на бензин для американцев.