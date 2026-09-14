Глава МИД Германии надеется на новый этап в отношениях с Венгрией

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в понедельник посетит Венгрию – впервые с момента отстранения от власти многолетнего премьера страны Виктора Орбана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Комментируя свой визит, Вадефуль отметил, что рассматривает его как возможность быстро восстановить отношения после окончания правления Орбана.

По его словам, впереди еще много работы, но "политические изменения в Венгрии дают возможность быстро восстановить наши отношения на основе взаимного доверия и надежности".

Этот визит станет первым визитом главы немецкого МИД в Венгрию с 2019 года.

Германия приветствовала новый этап в отношениях после прихода к власти премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который занял этот пост в этом году после 16-летнего правления Орбана.

В этом контексте стоит отметить, что Венгрия заявила о готовности поддержать Германию в противодействии атакам России.