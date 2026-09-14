Премьер Латвии: Украина подарила Европе время, а мы используем его неправильно
Благодаря Украине у остальной Европы сейчас есть время на подготовку, однако это время используется неправильно.
Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции после Европейского арктического саммита, состоявшегося в Финляндии, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Он подчеркнул, что время – самое ценное, что может быть. "Мы не можем купить время. Они [украинцы] дали нам время, чтобы подготовиться, но мы используем его неправильно", – сказал Кулбергс.
Политик заявил, что каждый день следует использовать для подготовки к худшему сценарию, и только тогда наступит мир.
Однако проблема, по его словам, заключается в том, что россиянам позволяют возвращаться к общественной жизни – в спорте, культуре и других сферах. "Мы снова их нормализуем", – считает Кулбергс.
Поэтому, по его мнению, необходимо больше информировать европейское общество о реальности.
Он подчеркнул, что в Европе необходимо бороться с российской "пропагандистской машиной" в социальных сетях, которая распространяет ложь, но меняет настроения в обществе.
Кулбергс в воскресенье и понедельник принимал участие в Европейском арктическом саммите в Финляндии.
Цель саммита – укрепить общий стратегический подход Европейского Союза к Арктическому региону с учётом его растущего геополитического значения.
Ранее премьер Латвии призвал использовать замороженные активы РФ для помощи Украине.
Также он заявлял, что Европа может платить за свою безопасность в евро, а Латвия заплатит людьми.