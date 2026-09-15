Германия дополнительно выделит миллион евро на ядерную безопасность в Украине

Германия выделит дополнительный миллион евро на повышение уровня безопасности на атомных электростанциях Украины.

Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на немецкое Министерство охраны окружающей среды, сообщает "Европейская правда".

Как сообщило министерство агентству, парламентский государственный секретарь Рита Шварцелюр-Зуттер должна объявить об этом финансировании во вторник на конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

На данный момент Германия уже выделила 7,3 млн евро на поддержку присутствия МАГАТЭ в Украине.

Ожидается, что Шварцелюр-Зуттер также призовет к усилению международной поддержки усилий по восстановлению защитной конструкции на Чернобыльской АЭС, которая была повреждена в начале 2025 года.

Германия планирует выделить 50 млн евро на эти работы, о чем в прошлом месяце сообщил министр охраны окружающей среды Карстен Шнайдер.

Европейский Союз направит 75 млн евро в виде грантовой помощи на восстановление нового безопасного конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции.

Также стало известно, что Норвегия выделяет более 9 млн евро на восстановление защитного саркофага над Чернобыльской АЭС после повреждения российским беспилотником.

В апреле США выразили готовность предоставитьдо 100 млн долларов в рамках совместных усилий "Группы семи" для ремонта нового саркофага над Чернобыльской АЭС.