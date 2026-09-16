СМИ: в Нидерландах допускают причастность фермеров к возможной диверсии на железной дороге

За масштабным вмешательством в железнодорожную инфраструктуру в Нидерландах, которое, вероятно, является диверсией, может стоять группа фермеров.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Из общения с источниками в фермерских сообществах и организациях следует, что в некоторых онлайн-группах обсуждались радикальные действия. Среди прочего речь шла о железной дороге – в частности, там обсуждали, как крепить трубы к рельсам.

В нескольких онлайн-группах с большим количеством участников быстро распространились фотографии труб на рельсах. Впрочем, неизвестно, кто именно и где их сделал.

По данным оператора ProRail, всего речь идет о 35 случаях появления посторонних предметов на путях. Официально никто не взял на себя ответственность за случившееся.

В полиции отказались комментировать, какие версии следствие считает наиболее вероятными. Неофициально журналистам подтвердили, что причастность фермеров или их сторонников – одна из рассматриваемых версий.

В протестной группе фермеров Agractie заявили, что ничего не знают об инциденте. В Farmers Defence Force заявили о своей непричастности – однако руководитель профсоюза не исключил, что это инициатива отдельных радикально настроенных фермеров.

В целом в объединениях аграриев заявляют, что не одобряют подобных методов и считают их чрезмерными.

"Диверсии не имеют ничего общего с правом на протест. Кто бы ни стоял за этим, им следует серьёзно задаться вопросом, чьим интересам это служит", – отреагировали в профсоюзе LTO Nederland.

Напомним, 15 сентября оператор железной дороги ProRail заявил о масштабных перебоях из-за того, что во многих местах на путях появились прикрепленные трубы и это имеет признаки скоординированной акции. В компании подчеркнули, что такие действия создавали угрозу для жизни людей.

В одном месте поезд наехал на такой участок, но на малой скорости, поэтому обошлось без серьезных последствий.

В связи с происшествиями ProRail объявила о повышенной бдительности и патрулировании вблизи инфраструктуры на ближайшее время.

Инциденты произошли на фоне очередной волны фермерских протестов. Среди прочего, вдоль трасс и провинциальных дорог поджигали стога сена и другие предметы.

В столице Румынии Бухаресте, где также протестуют фермеры, во время акции произошли столкновения.