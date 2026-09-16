Урсула фон дер Ляйен: мы усилим санкции против России, давление должно продолжаться

Европейский Союз усилит санкционное давление на Россию, а также уделял дополнительное внимание претворению в жизнь уже существующих санкций.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды", заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ежегодной речи перед Европарламентом "О положении Евросоюза" в среду, 16 сентября.

Президент Еврокомиссии пообещала усиление санкций против России.

"Мы усилим санкции против России. Необходимо и дальше оказывать давление на Россию", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что "нужны не обязательно новые санкции, а прежде всего обеспечение выполнения уже существующих санкций".

"Наши санкции болезненны. Они оказывают огромное давление на российскую экономику. Россия делает все возможное, чтобы обойти их. Поэтому мы должны закрыть любые лазейки", – заявила президент Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", из-за позиции Франции и Словакии ЕС продолжил санкции против Путина и Лаврова лишь на 7 дней – чтобы выиграть время на дополнительные переговоры.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призывает ЕС не снимать санкции с российских олигархов.