В Эстонии скандал из-за депутата из Украины: он угрожал чиновникам, чтобы повлиять на выделение помощи

Эстонские чиновники заявили, что украинский депутат Арсен Пушкаренко оказывал давление на представителей власти Эстонии, пытаясь повлиять на распределение помощи Украине.

Об этом говорится в расследовании Eesti Ekspress, подготовленном на основе бесед с более чем 20 источниками и документов, передает "Европейская правда".

По данным издания, конфликт между Пушкаренко и представителями Эстонского центра международного развития и сотрудничества (ESTDEV) обострился в этом году. Эстонские чиновники утверждают, что депутат пытался добиться направления средств на конкретные проекты, в частности в Житомирской области.

Кульминацией стала встреча 18 июня в Таллинне. По данным расследования, Пушкаренко вместе с украинской делегацией обсуждал с руководством ESTDEV и организаторами конференции по восстановлению Украины будущие проекты.

В меморандуме, подготовленном для руководства Министерства иностранных дел Эстонии, утверждается, что во время встречи Пушкаренко упоминал о возможной смене правительства страны и об Урмасе Рейнсалу как о будущем премьере.

" [Пушкаренко] во время встречи неоднократно упоминал ожидаемую смену правительства Эстонии, конкретно называя Урмаса Рейнсалу будущим премьер-министром, и утверждал, что после смены правительства сотрудники ESTDEV, а также министр иностранных дел будут привлечены к ответственности и наказаны", – отмечается в документе.

Также в документе подчеркнули, что сотрудничество с Пушкаренко "стало невозможным из-за его непредсказуемого поведения, навязывания непродуманных проектов, отвечающих личным интересам, а также неэтичного давления со стороны СМИ".

Эстонские чиновники также заявили, что Пушкаренко якобы пытался оказывать давление через СМИ, чтобы представители ESTDEV публично подтверждали договоренности о будущих проектах.

В то же время эстонская сторона настаивала, что окончательные решения об использовании средств принимаются в Эстонии в соответствии с установленными процедурами.

После этой встречи министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна поручил прекратить рабочие контакты с Пушкаренко.

Как отмечается, Эстония начала направлять значительную часть помощи на восстановление Житомирской области после начала полномасштабного вторжения России в Украину. На средства Эстонии там, в частности, восстанавливали детский сад в Овруче, мост в Малине, жилье для внутренне перемещенных лиц, медицинские и образовательные объекты.

По данным расследования, Пушкаренко часто присутствовал на открытии таких объектов и публично связывал их со своей деятельностью.

В частности, на ограждении детского сада в Овруче размещали табличку, в которой указывалось, что строительство осуществляется при поддержке депутата. По словам собеседников издания, эстонские представители требовали убрать её.

Также в расследовании упоминаются события сентября 2023 года, когда фонд Елены Зеленской сообщил ESTDEV о ситуации в Житомирской области в отношении домов для многодетных семей, пострадавших от войны. Отмечается, что Пушкаренко приехал туда и заявил, что представляет Эстонию, а также пообещал одной из семей место в доме, который строился при участии эстонской помощи.

В Эстонии заявили, что Пушкаренко не имеет полномочий представлять страну или этот проект. После этого ESTDEV договорился, что предложения по объектам для реконструкции будут подавать непосредственно украинские власти, а эстонская сторона самостоятельно будет выбирать проекты.

После этого Цахкна во время встречи в Малине лично сказал Пушкаренко, что Эстония больше не будет работать по принципу "ты говоришь – Эстония делает".

"У нас есть договоренности с Украиной, а не с тобой", – напомнил Тсахкна.

По словам нескольких участников ситуации, Пушкаренко после разговора заметно разозлился.

Отдельно в расследовании речь идет о политических контактах Пушкаренко с председателем оппозиционной партии "Исамаа" Урмасом Рейнсалу. Украинский депутат неоднократно положительно отзывался о Рейнсалу и поддерживал его как потенциального будущего премьер-министра Эстонии.

Рейнсалу заявил, что не обещал Пушкаренко увольнять эстонских чиновников в случае прихода к власти. В то же время он подтвердил, что его предупреждали о поведении украинского депутата.

По данным издания, в связи с этой ситуацией эстонское Министерство иностранных дел рекомендовало своим дипломатам не проводить встречи с Пушкаренко. О ситуации также проинформировали премьер-министра Эстонии Кристена Михала и Департамент полиции безопасности страны.

Также отмечается, что, несмотря на неоднократные просьбы, Пушкаренко к моменту публикации статьи не ответил на вопросы журналистов.

Напомним, в августе министр обороны Эстонии от правящей Партии реформ Ханно Певкур заявил, что подаст в отставку на фоне выявленных аудитом проблем, связанных с закупкой снарядов для Украины.

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