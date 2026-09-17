WSJ: Трамп намерен подписать "проект Грэма" о санкциях против РФ

В Белом доме подтверждают, что президент США Дональд Трамп планирует подписать одобренный обеими палатами Конгресса законопроект о санкциях против РФ, одним из соавторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, Белый дом оказывал давление на руководство республиканцев в Палате представителей, чтобы те продвигали принятие этого законопроекта.

После успешного голосования в Палате представителей ключевые сторонники законопроекта праздновали его принятие.

"Народу Украины: вы не одиноки", – заявил сенатор Ричард Блументаль, выступивший соавтором законопроекта.

Обращаясь к хозяину Кремля Владимиру Путину, он добавил: "Ваша экономика шатается. Мы собираемся задушить вашу военную машину".

Представитель Белого дома заявил, что Трамп планирует подписать этот законопроект.

Сообщалось, что Палата представителей Конгресса США 16 сентября приняла законопроект, соавторами которого являются сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль, о введении пошлин для стран, закупающих российские энергоресурсы.

7 августа законопроект был принят в Сенате США. Теперь его должен подписать президент Дональд Трамп.