В ЕС заявляют, что Австралия и Новая Зеландия также могут получить статус ассоциированного члена
Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что Австралия и Новая Зеландия могут последовать примеру Канады и стать "ассоциированными членами" Европейского Союза.
Об этом она сказала в интервью Euronews, сообщает "Европейская правда".
Как указала Метсола, инициатива по "ассоциированному членству" с Канадой укрепит сотрудничество со странами-единомышленниками и привлечет к нему новые страны.
Она охарактеризовала предлагаемый статус ассоциированного члена как "третий путь" между полноправным членством в ЕС и статусом страны-кандидата.
"Есть страны, с которыми мы хотим углубить наши отношения. Я не сомневаюсь, что в этот список войдут и другие страны, а ещё другие обратятся к нам с просьбой о сотрудничестве... В такие времена неопределённости важно иметь друзей", – отметила председатель Европарламента.
У ЕС уже есть торговые соглашения как с Австралией, так и с Новой Зеландией, что является потенциальной отправной точкой для более тесного сотрудничества.
На вопрос о технических деталях того, как именно будет выглядеть ассоциированное членство, Метсола ответила, что переговоры пока находятся на начальной стадии, при этом указав на углубление торговых отношений, доступ к критически важным сырьевым ресурсам и общие нормативные акты по вопросам, которые глубоко беспокоят "единомышленные" страны, таким как социальные сети и защита несовершеннолетних.
Напомним, 16 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении сотрудничать с канадским премьер-министром Марком Карни над тем, чтобы открыть для Канады возможность стать первым ассоциированным членом ЕС.
В ответ на это президент США Дональд Трамп пригрозил ЕС новыми пошлинами или ограничением торговли.