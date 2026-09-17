В ЕС заявляют, что Австралия и Новая Зеландия также могут получить статус ассоциированного члена

Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что Австралия и Новая Зеландия могут последовать примеру Канады и стать "ассоциированными членами" Европейского Союза.

Об этом она сказала в интервью Euronews, сообщает "Европейская правда".

Как указала Метсола, инициатива по "ассоциированному членству" с Канадой укрепит сотрудничество со странами-единомышленниками и привлечет к нему новые страны.

Она охарактеризовала предлагаемый статус ассоциированного члена как "третий путь" между полноправным членством в ЕС и статусом страны-кандидата.

"Есть страны, с которыми мы хотим углубить наши отношения. Я не сомневаюсь, что в этот список войдут и другие страны, а ещё другие обратятся к нам с просьбой о сотрудничестве... В такие времена неопределённости важно иметь друзей", – отметила председатель Европарламента.

У ЕС уже есть торговые соглашения как с Австралией, так и с Новой Зеландией, что является потенциальной отправной точкой для более тесного сотрудничества.

На вопрос о технических деталях того, как именно будет выглядеть ассоциированное членство, Метсола ответила, что переговоры пока находятся на начальной стадии, при этом указав на углубление торговых отношений, доступ к критически важным сырьевым ресурсам и общие нормативные акты по вопросам, которые глубоко беспокоят "единомышленные" страны, таким как социальные сети и защита несовершеннолетних.

Напомним, 16 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении сотрудничать с канадским премьер-министром Марком Карни над тем, чтобы открыть для Канады возможность стать первым ассоциированным членом ЕС.

В ответ на это президент США Дональд Трамп пригрозил ЕС новыми пошлинами или ограничением торговли.