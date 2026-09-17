В окружении Эрдогана допустили, что он будет баллотироваться на ещё один срок

Старший советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана допустил, что парламент перенесёт президентские и парламентские выборы 2028 года на несколько недель раньше, что позволит Эрдогану баллотироваться на ещё один срок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Turkish Minute.

Мехмет Учум, советник президента и заместитель председателя Совета по вопросам правовой политики при президенте, отметил, что голосование может состояться в апреле, если не менее 360 депутатов поддержат решение парламента о проведении досрочных выборов.

"Я предполагаю, что выборы состоятся 16 апреля 2028 года", – заявил Учум в четверг.

"Это годовщина референдума, ознаменовавшего наш переход к президентской системе. Это имеет символическое значение. Реджеп Тайип Эрдоган будет баллотироваться в последний раз", – добавил он.

Ожидается, что следующие президентские и парламентские выборы в Турции состоятся в мае 2028 года. Хотя голосование в апреле перенесло бы их лишь на несколько недель, досрочные выборы, объявленные парламентом во время второго срока Эрдогана, позволили бы ему баллотироваться на еще один срок в соответствии со статьей 116 Конституции.

Турецкая конституция в целом ограничивает президентский срок двумя пятилетними каденциями. Однако статья 116 позволяет президенту, находящемуся на втором сроке, баллотироваться ещё раз, если парламент примет решение объявить досрочные выборы.

Правящая Партия справедливости и развития Эрдогана в настоящее время имеет 280 мест в парламенте, насчитывающем 600 депутатов, тогда как её ультраправый союзник, Партия националистического движения, имеет 46 мест. Имея в сумме 326 мест, этим двум партиям потребуется поддержка как минимум 34 дополнительных депутатов, чтобы достичь необходимого порога.

Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик в начале этой недели заявил, что досрочные выборы не стоят на политической повестке дня Турции, опровергнув спекуляции, вызванные недавним упоминанием Эрдогана о "приближении выборов".

Эрдоган впервые пришёл к власти в качестве премьер-министра в 2003 году и занимал эту должность три срока, прежде чем в 2014 году был избран президентом.

После референдума о конституционных изменениях в 2017 году, на котором с небольшим перевесом была одобрена замена парламентской системы управления Турцией на исполнительную президентскую форму правления, Эрдоган был избран по новой системе в 2018 году и обеспечил себе еще один пятилетний срок в 2023 году.

Его право баллотироваться на выборах 2023 года оспаривали оппозиционные партии и юридические эксперты, утверждавшие, что его первый президентский срок начался в 2014 году. Высшая избирательная комиссия отклонила эти возражения, постановив, что сроки, которые он занимал до и после перехода к исполнительной президентской системе, юридически различаются.

Правительство и Партия справедливости и развития неоднократно заявляли, что следующие выборы состоятся в соответствии с графиком, тогда как Эрдоган официально не объявил, намерен ли он баллотироваться на еще один срок.

В турецкой провинции Айдын в конце августа прокуратура начала расследование после публикации в соцсетях местной газеты с надписью "Эрдоган умер".

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