Аэропорты Жешува и Люблина третий день подряд приостанавливают работу из-за атак РФ на Украину

В Польше утром 18 сентября аэропорты Жешува и Люблина приостановили работу на фоне российских атак на Украину.

Об этом сообщает Польское агентство воздушного сообщения (PANSA), передает "Европейская правда".

На фоне российских атак на Украину польские Вооруженные силы поднимали в воздух истребители, а два польских аэропорта приостановили работу.

"Аэропорты в Люблине и Жешуве приостановили авиасообщение", – говорится в сообщении PANSA в Х.

Около 8:45 по местному времени агентство сообщило о возобновлении работы аэропортов.

Премьер-министр Дональд Туск рассказал, что днем 17 сентября российский ударный дрон упал вблизи польской границы в Волынской области.

Пресс-секретарь Оперативного командования Вооружённых сил Польши подполковник Яцек Горишевский сообщил, что в 4 км от польско-украинской границы, скорее всего, упал или был сбит дрон.

В тот же день сообщалось, что аэропорты в Люблине и Жешуве приостановили работу.

16 сентября в приграничных областях Польши также поднимали истребители и объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских дронов на украинские области. Также приостанавливали работу аэропортов Жешува и Люблина.