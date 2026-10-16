Глава Минобороны Молдовы осудил 5 вторжений дронов в воздушное пространство

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый осудил пять случаев незаконного вторжения в воздушное пространство страны, зафиксированных в ночь на 16 октября на фоне массированных российских атак на Украину.

Об этом Носатый написал на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

По словам министра, несмотря на то, что все летательные аппараты быстро покинули территорию республики и обошлось без ущерба, каждый подобный инцидент представляет угрозу для безопасности граждан.

"Несмотря на то, что все они покинули территорию страны в короткие сроки, это не означает, что вторжения не представляли опасности. Любое нарушение национального воздушного пространства несет риск для безопасности граждан. Мы продолжаем следить за ситуацией", – написал Носатый.

Министр подчеркнул, что категорически осуждает каждый случай незаконного вторжения в воздушное пространство Молдовы, поскольку подобные инциденты угрожают национальной безопасности.

В ночь на 16 октября и утром в пятницу несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Республики Молдова.

В ночь на четверг, 15 октября, во время российского обстрела Украины беспилотник вновь нарушил воздушное пространство Молдовы. Министр обороны заявил, что этот дрон "однозначно" российский.