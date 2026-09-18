Украина еще не передала в ЕС контракты на перехватчики Patriot для получения выплат

Европейская комиссия пока не получила от украинской стороны подписанные контракты на закупку ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, и поэтому не может осуществить соответствующие выплаты из средств кредита на общую сумму 90 млрд евро.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари.

Украина еще не передала на рассмотрение Еврокомиссии контракты на перехватчики для Patriot, которые будут профинансированы через механизм Ukraine Support Loan на общую сумму 90 млрд евро.

"Patriot (ракеты-перехватчики. – "ЕП") были одобрены лишь на прошлой неделе, поэтому нам нужно получить контракты. Насколько мне известно, у нас их пока нет", – заявил Балаж Уйвари.

Он пояснил, что как только Еврокомиссия получит контракты, она "сможет их изучить, а затем осуществить выплаты, связанные с этим конкретным оборудованием" из оборонной части кредита, которая должна достичь 28,3 млрд евро в 2026 году.

"Но, вероятно, это произойдет чуть позже, поскольку мы только что утвердили графики поставок, связанные с Patriot", – уточнил пресс-секретарь.

Он сообщил, что в настоящее время ЕС осуществляет выплаты, "касающиеся более ранних графиков производства, которые в большей степени сосредоточены на дронах, ракетах и (самолетах. – "ЕП") истребителях".

Балаж Уйвари подытожил, что с учетом новой выплаты в размере 3,3 млрд евро на дроны и ракеты, выплаченные ЕС средства в 2026 году по оборонной части кредита достигли 11,7 млрд евро.

Как сообщала "Европейская правда", в ежегодной речи перед Европарламентом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание Европейского совета безопасности с участием Украины. А также – пообещала Украине ракеты Patriot и совместную с ЕС систему на базе "Фрейя".

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