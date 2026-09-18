Зеленский и президент Румынии в Карпатах обсудили сотрудничество между странами

Президент Владимир Зеленский провел встречу со своим румынским коллегой Никушором Даном в ходе саммита "Карпатской восьмерки".

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях в пятницу, 18 сентября, передает "Европейская правда".

В ходе двусторонней встречи президенты обсудили, в каких проектах страны могут ускорить работу и помочь друг другу.

"Это, в частности, SAFE и совместное производство дронов, инфраструктурные и гуманитарные вопросы, а также безопасность в регионе Черного моря", – сказал украинский президент.

Зеленский поблагодарил Дана за активный диалог между ними, а также за плодотворное сотрудничество.

Ранее Зеленский заявил о создании нового формата сотрудничества – "Карпатской восьмерки", которая объединит Украину и семь европейских стран, а также ЕС как союз.

Ранее стало известно, что на встречу лидеров в украинских Карпатах прибыл президент Сербии Александар Вучич.

Польшу представляет премьер Дональд Туск.

На саммите президент Румынии Никушор Дан заявил, что одним из приоритетов "Карпатской инициативы" может стать защита прав национальных меньшинств.