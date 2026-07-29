В Венгрии зафиксировано снижение рейтингов Мадьяра и его партии "Тиса"

Президент Венгрии столкнулся со своей первой политической неудачей и, как следствие, со снижением рейтингов, на что повлиял, в частности, процесс выбора кандидата на пост президента.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Опрос, проведенный в июле компанией Medián, показал, что поддержка проевропейской партии "Тиса" снизилась с 61% до 57%, тогда как рейтинг национал-консервативной партии "Фидес" бывшего премьер-министра Виктора Орбана незначительно вырос до 19%.

Отдельный опрос агентства Publicus показал, что за тот же период рейтинг Петера Мадьяра как премьер-министра снизился с 72% до 62%.

Это падение тесно связано с "делом Юдит Полгар". После принудительного отстранения бывшего президента Тамаша Шуйока Мадьяр оперативно предложил кандидатуру всемирно известной шахматной гроссмейстерши на вакантную должность. Полгар публично отказалась, заявив, что у неё нет сил объединить разделённую нацию.

Сам процесс выдвижения кандидатуры вызвал широкий резонанс. В 2025 году Мадьяр проводил кампанию за прямые президентские выборы, обещая положить конец практике эпохи "Фидес" по отбору "надежных товарищей в задымленных кулуарах партии".

Однако его односторонний выбор в пользу Полгар не сопровождался никакими общественными консультациями.

Агентство Medián выяснило, что две трети венгров были недовольны отсутствием гражданского участия, тогда как лишь 33% считали Полгар подходящей кандидаткой.

Политические аналитики охарактеризовали этот эпизод как первую серьёзную политическую ошибку правительства Мадьяра.

Впрочем, Мадьяр сменил тактику. Вместо того чтобы выдвигать ещё одного единого кандидата, он начал публично озвучивать имена потенциальных кандидатов, давая возможность избирателям и СМИ обсудить их до официального выдвижения.

В связи с приближением установленного конституцией 30-дневного срока для избрания постоянного преемника временного президента Агнеш Форстхоффер это назначение стало для правительства первым серьёзным испытанием в сфере политического управления.

Как известно, 18 июля президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал конституционные поправки, которые, среди прочего, предусматривают досрочное прекращение его президентских полномочий.