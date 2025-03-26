В Армении приняли закон о начале процесса вступления в ЕС

Во вторник, 26 марта, парламент Армении в целом одобрил закон о начале вступления страны в Европейский Союз.

Об этом написала армянская служба Радио Свобода, передает "Европейская правда".

Как отмечается, законопроект был внесен "Платформой демократических сил".

Это объединение четырех внепарламентских партий и общественных инициатив, которому удалось собрать более 50 тысяч подписей жителей страны в поддержку этой идеи.

Принятие закона не означает немедленного референдума о членстве в ЕС, но, как отмечают представители власти, речь идет о демонстрации "политической воли".

"Мы внесли этот законопроект для того, чтобы Армения выразила свою политическую волю двигаться в Европейский Союз. Этот процесс необратим. Народ выступает за это", – заявил уполномоченный представитель инициативной группы „Еврореферендум" Артак Зейналян.

По мнению депутатов Европейского парламента, членство Армении в ЕС потребует много времени и усилий, стране придется осуществить масштабные реформы на пути к членству, а законодательство страны, от сферы юстиции до социального, должно быть приведено в соответствие с европейскими стандартами.

В то же время Россия заявляет, что "запуск процесса членства в Европейском союзе также означает запуск процесса выхода из Евразийского экономического союза", предупреждая, что Армения не может быть членом ЕС и ЕАЭС одновременно.

В ЕАЭС, кроме Армении и России, входят также Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

В правительстве Армении ранее объясняли, что принятие законопроекта о начале вступления Армении в ЕС само по себе не является заявкой на членство, но закрепляет углубление двусторонних отношений.

В Армении также говорят, что пока останутся в торговом союзе с Россией, несмотря на курс на ЕС.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее отмечал, что потенциальное решение о вступлении Армении в ЕС должно быть одобрено на референдуме.

Смотрите объяснение "ЕвроПравды" о том, что стоит за решением Еревана о вступлении в Евросоюз.