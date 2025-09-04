Швеция заявила об увеличении российского вмешательства в работу GPS

Швеция заявила о резком увеличении в 2025 году помех работе GPS над Балтийским морем с территории России, что влияет на гражданские самолеты.

Об этом сообщает The Guardian, передает "Европейская правда".

Швеция сообщила о "резком увеличении" помех GPS над Балтийским морем в 2025 году, заявив, что "почти ежедневно" получает сообщения об инцидентах, влияющих на самолеты в этом районе.

Новые данные, опубликованные Шведским транспортным агентством Transportstyrelsen, показали, что в этом году (до 28 августа) было зарегистрировано 733 инцидента по сравнению с 495 в 2024 году и только 55 в 2023 году.

Агентство добавило, что источники помех были обнаружены на территории России.

Андреас Хольмгрен, руководитель подразделения, занимающегося этим вопросом, заявил, что количество помех возросло, а географически они распространились на большую территорию.

Он добавил, что эта проблема представляет "риск для безопасности" гражданской авиации, даже если пилоты располагают альтернативными системами, на которые можно положиться.

Власти намерены поднять этот вопрос на международном уровне, обратившись в Международную организацию гражданской авиации.

В контексте вмешательства России в работу GPS стоит отметить, что 31 августа система GPS на борту самолета президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен была заглушена на пути в Болгарию. Власти страны подозревают, что это произошло из-за вмешательства России.

На фоне этого инцидента с самолетом, где находилась фон дер Ляйен, ЕС разместит дополнительные спутники на низкой околоземной орбите, чтобы усилить устойчивость к помехам GPS и улучшить возможности их обнаружения.

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков отрицает утверждение о том, что Россия причастна к неисправности навигационной системы самолета, однако министр внутренних дел Болгарии Даниэль Митов считает, что этому не стоит верить.