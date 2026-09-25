Нападение на монастырь в Польше: прокуратура подготовила обвинение против украинца

Польская прокуратура сформулировала обвинение в отношении 31-летнего гражданина Украины Игоря М. в убийстве, покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений после нападения в аббатстве сестер-бенедиктинок в Ярославе.

Об этом заявила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Перемышле Малгожата Тацюх-Курасевич, которую цитирует PAP, сообщает "Европейская правда".

Она добавила, что за инкриминируемые деяния предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Представительница прокуратуры рассказала, что Игорь М. находится в больнице. Прокуратура привлекла экспертов, которые должны оценить, может ли он участвовать в процессуальных действиях.

"Что касается его физического состояния, ему оказана медицинская помощь, поскольку он также получил травмы, но в первую очередь нас здесь интересует именно психическое состояние", – пояснила Тацюх-Курасевич.

Пресс-секретарь отметила, что если состояние здоровья мужчины не позволит провести процессуальные действия в течение 48 часов после задержания, обвинения ему в это время официально не будут предъявлены, и его могут не допросить.

Прокурор уже обратился в суд с ходатайством о предварительном заключении Игоря М. В случае необходимости на судебном заседании будет присутствовать назначенный ему государственный защитник.

Тацюх-Курасевич также сообщила, что результаты анализа крови 31-летнего мужчины на наличие психоактивных веществ еще не готовы. Прокурор привлек переводчика для участия в процессуальных действиях и перевода документов, которые необходимо вручить мужчине.

Полиция и прокуратура опросили около 20 человек, находившихся на территории монастырского комплекса, а также сотрудников Пограничной службы, участвовавших в оформлении Игоря М. Допросы продолжаются.

В настоящее время расследование ведет районная прокуратура в Ярославе, но, вероятно, уже в пятницу его переймет окружная прокуратура в Перемышле.

24 сентября утром 31-летний гражданин Украины напал с ножом на четырех мужчин и одну женщину на территории Ярославского аббатства на улице Бенедиктинской в польском городе Ярослав. В результате нападения погиб священник.

В польской прокуратуре сообщили, что украинец в четверг въехал в Польшу с территории Германии. Он направлялся к пограничному переходу в Корчове, однако границу не пересек. Мужчина проник на территорию монастыря, а затем вошел в кухонные помещения. Именно там он, вероятно, наткнулся на первых людей, на которых впоследствии было совершено нападение.

В польском правительстве пообещали суровое наказание для подозреваемого.

В украинском посольстве выразили уверенность, что компетентные органы тщательно и объективно установят все обстоятельства трагедии.