Судья поставил под сомнение законность запрета Трампа в отношении трёх СМИ

В четверг, 24 сентября, федеральный судья заявил, что распоряжение президента США Дональда Трампа о запрете доступа в Белый дом для CNN, MS NOW и Politico, вероятно, является неконституционным.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на соответствующее постановление, передает "Европейская правда".

Судья Тимоти Дж. Келли из Окружного суда США в Вашингтоне вынес 14-дневный запретительный приказ, обязывающий Белый дом "немедленно вернуть, возобновить и восстановить" журналистские удостоверения, принадлежащие сотрудникам этих трех СМИ.

"СМИ, вероятно, добьются успеха в своей жалобе о том, что Белый дом нарушил их конституционные права на надлежащую правовую процедуру, аннулировав их журналистские удостоверения без предварительного уведомления и возможности высказать свою позицию", – заявил судья.

Он также отклонил аргумент администрации о том, что аннулирование журналистских удостоверений этих СМИ было необходимо для защиты национальной безопасности.

Напомним, 19 сентября Трамп объявил, что с немедленным вступлением в силу запрещает крупным СМИ – CNN, MS NOW и Politico – доступ в Белый дом, обвинив их в распространении фейковых новостей. CNN, Politico и MS NOW подали иски с целью восстановления доступа в Белый дом.

Телеканалы ABC, CBS, NBC и даже лояльный Трампу Fox News объявили бойкот официальным мероприятиям. К протесту присоединились газеты New York Times и Washington Post – они прекратили публиковать официальные кадры и материалы, связанные с президентом.

21 сентября Белый дом запустил проект Trump TV – круглосуточную трансляцию архивных материалов об администрации Трампа.