Премьер-министр Албании выступил в защиту строительства курорта, связанного с Кушнером

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что судьба строительства элитного курорта на побережье Адриатического моря, которым руководит фирма зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, будет решаться по результатам оценки воздействия на окружающую среду, а не "улицами и идеологией".

Об этом он заявил Euronews, передает "Европейская правда".

Албанский лидер заявил, что этот проект окажет значительное влияние на страну, которая стремится выйти на рынок элитного туризма.

В частности, он подчеркнул, что его правительство должно привлекать такие инвестиции, чтобы "удовлетворить потребности страны… обеспечить гораздо лучшую жизнь, более высокие зарплаты и лучшие услуги".

По его словам, судьба строительства курорта будет решаться по результатам оценки воздействия на окружающую среду, а не "улицами и идеологией".

Рама отметил, что раньше Албания была "самой изолированной страной Европы", но теперь стала "маленькой сияющей жемчужиной" континента.

"Одним из минусов этого является то, что, ориентируясь на туристов со средним и низким уровнем доходов, мы рискуем тем, что инфраструктура, природа и сфера услуг страны будут испытывать значительную нагрузку", – отметил он.

Он заметил, что Албания теряет то, что могли бы предложить туристы с высоким уровнем доходов.

"Именно поэтому мы инвестируем и в привлечение инвесторов, которые приносят самый высокий доход", – добавил Рама.

Напомним, правительство Албании заверило Еврокомиссию, что строительство элитного курорта будет соответствовать экологическим стандартам ЕС.

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