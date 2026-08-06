Трамп отрицает дефицит боеприпасов в США и угрожает источникам СМИ

Президент США Дональд Трамп опровергает появившуюся в СМИ информацию о том, что американские военные сталкиваются с дефицитом боеприпасов на фоне войны с Ираном.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Американский президент уверяет, что у США есть "огромные" запасы ракет. Он также пригрозил источникам в СМИ "длительными сроками заключения".

"У США есть огромные запасы боеприпасов, особенно определенных типов. Кроме того, при необходимости в США производятся и поставляются значительные объемы боеприпасов. Оборонные компании строят наибольшее количество заводов и фабрик за всю историю нашей страны", – отметил Трамп.

Кроме того, по его словам, сейчас ведется розыск источников в СМИ, которые "распространяют эти предательские заявления".

"Будем требовать длительных сроков лишения свободы", – добавил Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты на данный момент израсходовали около 80% имеющихся запасов для ключевой системы ПВО, и военные предупреждают, что их уровень на складах "опасно низкий".

Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что у американских вооруженных сил заканчиваются запасы ключевых ракет.

Между тем, по данным WP, Трамп потребовал от Хегсета объяснений относительно того, почему его, судя по всему, ввели в заблуждение по поводу острого дефицита боеприпасов.