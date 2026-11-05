В ЕБРР заявили о нехватке средств на экстренный ремонт саркофага Чернобыльской АЭС

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что ему не хватает 500 миллионов евро на проведение аварийного ремонта защитного саркофага на Чернобыльской атомной электростанции.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в интервью изданию Politico.

Глава ЕБРР предупредила, что для предотвращения потенциальной экологической катастрофы на станции необходимо международное финансирование.

Банк продолжает искать средства для восстановления гигантской стальной конструкции, возведенной над обломками 4-го реактора ЧАЭС, взорвавшегося в 1986 году. Поврежденная в результате удара российского беспилотника в феврале 2025 года конструкция – известная как "Новый защитный конфайнмент" – защищает остатки реактора и обеспечивает безопасное обращение с радиоактивными материалами.

"Это не только проблема Украины. Все должны заботиться о ядерной безопасности в глобальном масштабе", – заявила Рено-Бассо.

Хотя непосредственной опасности от ЧАЭС нет, президент ЕБРР отметила, что повреждения необходимо устранить к 2030 году. Без ремонта влага может вызвать коррозию инфраструктуры под защитной аркой, что в конечном итоге значительно усложнит и удорожит управление радиоактивными материалами.

Рено-Бассо подчеркнула, что ремонт укрытия на ЧАЭС не следует рассматривать как конкуренцию с другими насущными потребностями в поддержке Украины, которая уже сейчас борется с восстановлением энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российского вторжения. Вместо этого правительства должны рассматривать это как инвестицию в международную ядерную безопасность, последствия которой выходят за пределы Украины.

"Это также в значительной степени вопрос доверия. Когда вы видите, что так много стран инвестируют в ядерную энергетику, нужно быть уверенным, что если что-то случится – если что-то случится – будет возможность с этим справиться", – отметила она.

Хотя Россия несет ответственность за удар беспилотника, повредившего защитное сооружение, ЕБРР не ожидает, что Москва примет участие в покрытии расходов на ремонт. Однако Рено-Бассо отметила, что в рамках будущих военных репараций можно будет попытаться взыскать расходы, связанные с этими повреждениями.

По оценкам ЕБРР, восстановление защитного сооружения обойдется примерно в 500 млн евро, хотя дальнейшие технические оценки еще продолжаются.

В октябре страны G7 выделили 260 млн евро, что составляет более половины суммы, которая, по мнению банка, необходима для восстановления.

Конференция в Париже 9 ноября, организуемая Францией, Украиной и ЕБРР, призвана дать импульс для получения дальнейших обязательств. Однако привлечение остальных средств займет время.

"Это будет сложной задачей", – признала Рено-Бассо, выразив надежду, что конференция принесет дополнительные обязательства, даже если полную сумму вряд ли удастся привлечь сразу.

Банк стремится обеспечить необходимое финансирование, чтобы заключить контракты и начать основные восстановительные работы на ЧАЭС в 2028 году, поскольку, по его оценкам, ремонт продлится около двух лет.

Ранее сообщалось, что федеральное министерство окружающей среды Германии планирует предоставить Украине помощь в размере до 50 млн евро на ремонт защитной оболочки Чернобыльской атомной электростанции.

А Европейский Союз пообещал направить 75 млн евро грантовой помощи на восстановление укрытия на ЧАЭС.

Норвегия выделяет более 9 млн евро на восстановление защитного саркофага над Чернобыльской АЭС после повреждения российским беспилотником.