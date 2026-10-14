СМИ: Германия будет настаивать на введении ЕС ограничений на дополнительный импорт из Китая

Германия будет оказывать давление на Европейский Союз, чтобы тот как можно скорее ввел квоты на дополнительные категории товаров, импортируемых из Китая, повторив ограничение, которое блок планирует ввести в отношении гибридных автомобилей.

Об этом стало известно Bloomberg из источников, знакомых с ситуацией, передает "Европейская правда".

Германия будет добиваться введения ЕС защитных мер для ограничения импорта товаров из дополнительных секторов, в частности химической промышленности, машиностроения и, возможно, фармацевтики. Защитные меры позволяют ЕС ограничивать ввоз продукции из определенного сектора в случае резкого роста импорта.

Немецкое правительство будет оказывать давление на Европейскую комиссию, отвечающую за торговые вопросы в блоке, с тем чтобы она подготовила предложения до конца года, сообщили анонимные источники.

Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе в четверг, чтобы обсудить огромный торговый дефицит блока с Китаем, который в сентябре достиг рекордных 34,8 млрд долларов. Они обсудят способы предотвращения наводнения континента субсидируемыми, дешевыми товарами из Китая, подрывающими местную промышленность – эти усилия должны выходить далеко за рамки мер в отношении гибридных автомобилей.

Переговоры между Пекином и Брюсселем на прошлой неделе завершились заключением 16-пунктного соглашения, охватывающего торговлю и инвестиции, контроль за экспортом и права интеллектуальной собственности. ЕС заявил, что установит ограничение в 350 тысяч на количество китайских гибридных автомобилей, которые могут ввозиться в блок, что является победой для отечественной автомобильной промышленности ЕС.

По словам официальных лиц, правительство Германии приветствовало это соглашение как позитивный сигнал и шаг в правильном направлении. Однако Берлин рассматривает соглашение о гибридных автомобилях как первый шаг в решении проблемы торгового дефицита ЕС с Китаем.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон недавно заявляли, что Европейская комиссия нуждается в полномочиях, чтобы гораздо быстрее реагировать на торговые угрозы.

Напомним, с 1 июля вступили в силу европейские пошлины в размере 3 евро на посылки стоимостью до 150 евро, которые до этого не облагались ввозной пошлиной.

Ставка в размере 3 евро является переходным решением, согласованным государствами-членами ЕС для борьбы с наплывом дешевых и не всегда безопасных товаров из Китая.