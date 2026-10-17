В Германии остановили публикацию истории любви между украинкой и российским солдатом

Немецкое издательство Molino остановило публикацию художественного романа о любви между украинкой и российским военнослужащим после критики в адрес произведения за романтизацию войны.

Об этом агентству DPA сообщил руководитель издательства Маттиас Слуничек, пишет "Европейская правда".

В пятницу Слуничек заявил, что издательство решило по просьбе автора и после многочисленных критических отзывов не публиковать роман "Кем я являюсь, когда ты смотришь на меня".

В критических обращениях к издательству высказывались сомнения относительно того, насколько деликатно оно отнеслось к опыту украинцев и как подходит к изображению войны, учитывая то, как рекламируется роман.

В сообщениях отмечалось, что изображение российского военного в качестве спасителя и возлюбленного украинской гражданской женщины в оккупированном Херсоне рискует романтизировать реальность оккупации, насилия и страданий гражданского населения Украины.

"Авторский замысел заключался в том, что двое людей встречаются, и человеческая связь оказывается сильнее внешних обстоятельств. На самом деле это роман, который проповедует гуманность и мир и выступает против войны", – сказал Слуничек.

В аннотации к книге говорится: "Когда российские войска оккупируют город, украинская гражданская женщина Люсия теряет почти всё, что до сих пор определяло её жизнь. После взрыва её спасает российский военный в маске. Вскоре между ними завязываются тайные и страстные отношения. Чем ближе Люсия знакомится с мужчиной за маской, тем очевиднее становится, что любовь не может ни отменить насилие, ни снять вину".

Автор книги Юна Либрехт заявила агентству, что хочет извиниться, если кто-то почувствовал себя оскорбленным или обиженным. По её словам, она не хотела никого обидеть или романтизировать войну.

Выход книги был запланирован на 1 ноября.

В сентябре спецслужба Латвии провела рейды в сети книжных магазинов, продающих русскоязычные книги.

Напомним, ранее Ватикан во время Крестного шествия сопоставил показания украинца и россиянина, в МИД Украины выразили разочарование.