Папа Римский выписался из больницы в Риме после операции на лёгком

Папа Римский Лев XIV в субботу выписался из больницы в Риме через четыре дня после госпитализации для операции на правом лёгком, в ходе которой у главы Ватикана подтвердили рак.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Ansa.

Всего через четыре дня после госпитализации для операции на правом легком Папа Римский Лев XIV покинул клинику в Риме. Понтифик вышел из больницы пешком в сопровождении врачей, приветствуя верующих и останавливаясь, чтобы пообщаться с некоторыми из них, прежде чем сесть в автомобиль и отправиться в сторону Ватикана.

фото: Ansa

"Завтра он прочитает молитву "Ангелус" из окна папских апартаментов", – уточнили в пресс-службе Ватикана.

"С учетом результатов анализов крови и рентгенологического обследования грудной клетки, проведенных сегодня утром, а также оценки клинического состояния Святого Отца, он признан пригодным к выписке", – говорится в медицинском бюллетене, обнародованном Ватиканом и подписанном доктором Луиджи Карбоне и профессором Стефано Маргариторой.

Перед выпиской Папа Римский отслужил мессу в зале на десятом этаже клиники, который в последние дни был обустроен как часовня на время пребывания понтифика в больнице.

Напомним, у Папы Римского Льва XIV диагностировали рак лёгкого, но ему успешно провели операцию по удалению нижней доли правого лёгкого.

Лев XIV в воскресенье, 11 октября, сам объявил миру о своей операции, выступая с балкона на площади Святого Петра. Он рассказал, что узелок в его лёгком был обнаружен во время недавних медицинских обследований, и добавил, что "врачи считают операцию целесообразной".