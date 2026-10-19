Премьер Латвии отложил переговоры о формировании нового правительства ещё на неделю

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, которому после победы на парламентских выборах президент поручил формирование нового правительства, начнёт переговоры с потенциальными партнёрами по коалиции на следующей неделе.

Об этом сообщает LSM, передаёт "Европейская правда".

В среду, 28 октября, возглавляемый Кулбергсом "Объединенный список" планирует встретиться с нынешними партнерами по коалиции – Национальным объединением и "Новым единством".

Кроме того, "Объединенный список" планирует встретиться и с другими партиями, представленными в Сейме.

"Формирование правительства мы начнем с договоренности о том, как будем работать, какие изменения осуществим и как будем отчитываться о проделанной работе. Я хочу создать команду, которую объединяют четкие цели и готовность достигать их даже тогда, когда приходится принимать сложные решения. Доверие избирателей нужно оправдать конкретным результатом", – подчеркнул Кулбергс.

Формирование нового правительства Латвии по итогам выборов в 15-й Сейм проходит медленно.

После выборов в Сейм более двух недель Кулбергс не начинал официальных переговоров, объясняя это занятостью текущей работой.

На прошлой неделе президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял, что не видит повода для беспокойства из-за того, что формирование нового правительства пока затягивается.