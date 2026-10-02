Суд в Германии обязал держать окно в замке открытым для летучих мышей

Административный суд Карлсруэ в Германии постановил, что владелица замка в Гондельсхайме в земле Баден-Вюртемберг должна оставлять открытым южное окно на чердаке в башне для летучих мышей.

Об этом говорится в публикации Spiegel, пишет "Европейская правда".

В судебном деле фигурирует большая ночница – вид летучих мышей, находящийся под строгой охраной. Истица является владелицей замка в Гондельсхайме, имеющего статус памятника культуры особого значения, с 2010 года.

С 2014 года она спорит с природоохранными органами из-за колонии летучих мышей, которая устроила там "логово" и традиционно проникает внутрь и вылетает через окно в башне.

Когда власти установили, что владелица замка закрыла окно, они обязали её открыть его и предоставили природоохранному органу право дважды осматривать чердак в период размножения. Суд подтвердил требование оставлять окно открытым, однако отменил право на проведение осмотров.

Владелица замка утверждала, что чердак не является местом размножения и отдыха летучих мышей, находящихся под охраной. Кроме того, она считала, что дождевая вода, неприятный запах, а также загрязнение фекалиями и мочой летучих мышей создают угрозу для состояния здания.

Административный суд не согласился с аргументами владелицы замка. По его мнению, большая ночница нуждается в просторных чердаках, а чердак замка является защищенным местом ее размножения.

Суд также не признал за владелицей права на финансовую компенсацию из-за присутствия летучих мышей. Отказ в компенсации суд обосновал тем, что существуют различные способы уменьшить негативное воздействие фекалий, мочи и дождевой воды.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, в марте в Германии в результате пожара пострадал замок XII века.

В прошлом году немецкие замки Людвига II стали объектами Всемирного наследия.