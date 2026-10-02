Швейцария поддержит восемь проектов по восстановлению Украины на 145 млн евро

2 октября Федеральный совет Швейцарии принял решение о финансировании восьми проектов швейцарских компаний, направленных на поддержку восстановления Украины.

Об этом сообщили в правительстве Швейцарии, пишет "Европейская правда".

Проекты были отобраны в рамках конкурсного отбора среди швейцарских компаний, имеющих филиалы в Украине.

"Эти проекты также должны способствовать сохранению и созданию рабочих мест, а также повышению квалификации местных специалистов благодаря целенаправленному обучению и швейцарскому опыту. В то же время эти проекты позволяют швейцарским компаниям укрепить свою деятельность и партнерские отношения в Украине", – говорится в сообщении.

В Украине Швейцария уже финансирует проекты швейцарских компаний, направленные на повышение устойчивости. А 2 октября Федеральный совет одобрил еще восемь проектов в сферах энергетики, общественного транспорта и водоснабжения на общую сумму 135 млн швейцарских франков (более 145 млн евро).

Компании-победители должны самостоятельно финансировать не менее 10% проектных расходов. Окончательный отбор был проведен в сотрудничестве с правительством Украины с учетом потребностей страны.

Напомним, Швейцария выделит около 730 тысяч долларов на сохранение и восстановление Киево-Печерской лавры, Успенский собор которой пострадал от попадания во время одного из российских обстрелов.

Ранее сообщалось, что Франция начала подготовку к обучению первых украинских летчиков управлению французскими истребителями Rafale в преддверии возможной поставки 16 самолетов в 2028–2029 годах.