В Молдове признали законным требование о знании румынского языка для кандидатов в Гагаузии

Конституционный суд Молдовы признал законным требование о знании румынского языка для кандидатов на должность башкана (главы) Гагаузии.

Об этом сообщило молдавское издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

На заседании 2 октября Конституционный суд отклонил обращение депутатов от Партии социалистов (ПСРМ), которые пытались оспорить эту норму Кодекса о выборах.

О решении суда сообщила его председатель Домника Маноле. Она подчеркнула, что требование о знании румынского языка кандидатом на должность башкана не может считаться неожиданным, ведь от способности главы автономии напрямую общаться с центральными органами власти на официальном языке "зависит слаженное функционирование государства и эффективность взаимодействия между национальными органами власти и руководством автономии".

"Государственный язык является конституционной ценностью, символом единства народа и неотъемлемой частью конституционной идентичности Молдовы. Этот конституционный аспект распространяется и на Гагаузию. Это условие вписывается в общий правовой режим государственной службы и соответствует необходимости эффективного исполнения полномочий и межведомственного взаимодействия", – добавила Маноле.

Вердикт Конституционного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Представители ПСРМ утверждают, что требование о знании румынского языка кандидатами на должность башкана ограничивает право быть избранным.

В Гагаузии 15 ноября состоятся двойные выборы: депутатов Народного собрания и башкана. В начале сентября заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Павел Постика сообщил, что на выборах башкана кандидатам впервые придется подтверждать знание государственного языка.

Напомним, год назад предыдущую главу региона от партии "Шор" Евгению Гуцул признали виновной в участии в незаконном финансировании партии и приговорили к 7 годам лишения свободы.

Подробнее об этом читайте в статье Что такое Гагаузия в Молдове, как Россия смогла её "оккупировать" и что следует делать Украине