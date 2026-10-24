Мерц отверг разговоры о сотрудничестве с "Альтернативой для Германии"

Канцлер Германии Фридрих Мерц в субботу вновь подтвердил свое неприятие любых изменений в политике "защитного барьера", направленной на изоляцию ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В последнее время в его партии раздавались призывы попытаться найти пути сотрудничества.

"Тот, кто считает, что должен голосовать за этих людей, не имеет места в нашем Союзе. Им нет места среди нас", – заявил Мерц на заседании Христианско-социального союза (ХСС), партии-побратима его Христианско-демократического союза (ХДС).

Как сообщалось, политик из Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Германии Фридриха Мерца Гвидо Хойер планирует пойти против позиции своей партии и принять участие в голосовании по избранию министра-президента земли Саксония-Анхальт.

Напомним, на земельных выборах в Саксонии-Ангальт 6 сентября "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу, однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.