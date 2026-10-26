В Греции в ДТП попал автобус с курсантами ВМС, 12 пострадавших

26 октября автобус, перевозивший два десятка курсантов военно-морского флота на празднование Дня Охи (государственный праздник) на северо-западе Греции, съехал с дороги в оросительный канал, в результате чего 12 человек получили легкие травмы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Причина аварии, в которую попал автобус ВМС, пока не выяснена.

Государственное телевидение ERT сообщило, что вблизи города Арта автобус с 25 пассажирами на борту ссъехал с дороги в оросительную канаву на расстояние около 1,5 метра.

В результате ДТП водитель и 11 курсантов ВМС получили лёгкие травмы.

Они направлялись на остров Корфу, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, которые должны были состояться в среду.

В июле 2025 года трое человек были доставлены в больницу после столкновения военного автомобиля с легковым в селе Снопки в Варминско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши.

В 2024 году в Силезском воеводстве в результате аварии с участием военного автомобиля пострадали пять человек.