В Молдове призвали Украину использовать свою железную дорогу для экспорта в Румынию

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан призвал украинских предпринимателей использовать молдавскую железную дорогу для экспорта товаров в Румынию.

Об этом он заявил на Киевском международном экономическом форуме, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Железная дорога в Молдове может служить для Украины мостом к рынкам Румынии и Балкан, считает премьер-министр Молдовы.

"Я знаю, что украинские предприниматели сосредоточены на Польше. Но Румыния – это экономика с ВВП более 480 млрд долларов, с которой нас в Молдове связывают общий язык, инфраструктура и экономические связи. Сейчас 30% молдавского экспорта идет в Румынию. Это могут быть также товары украинских компаний", – сказал Василе Тофан.

Также премьер-министр Молдовы прокомментировал предоставление скидки в 50% для Украины на транзит грузов по молдавской железной дороге.

"Это решение было непростым. У нас тоже есть бюджетные ограничения, интересы собственных фермеров, проблемы с железной дорогой. Но дружба проверяется не заявлениями, а решениями. И мы готовы работать вместе над улучшением инфраструктуры, ускорением прохождения границы, созданием новых логистических маршрутов", – отметил Тофан.

Напомним, во время визита в Киев Василе Тофан вместе с премьер-министром Украины Сергеем Корецким подписал соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое открывает путь к обмену опытом между государствами.

Также Молдова готова распространить проведение совместного контроля еще на два пограничных с Украиной пункта пропуска.