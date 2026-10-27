В Германии автомобиль врезался в толпу: есть пострадавшие, полиция открыла огонь

В немецком городе Нойштадт-ам-Рюбенберге, расположенном в Нижней Саксонии, мужчина на автомобиле врезался в толпу, в результате чего есть пострадавшие; полиция открыла огонь по автомобилю.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел поздно вечером 26 октября. По словам представительницы полиции, по меньшей мере пять человек получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.

Полиция открыла огонь по автомобилю, но остановить его не удалось.

Предварительно следователи полагают, что участники инцидента были знакомы между собой.

В конце августа мужчина на своём автомобиле врезался в группу людей возле бара в Кани, что на северо-западе Франции; в результате инцидента один человек погиб, ещё около десяти получили ранения.

А в июле в Берлине один человек погиб, а 16 человек получили травмы после того, как автомобиль врезался в толпу во время одного из крупнейших в Европе мероприятий ЛГБТ+.