СМИ: Мелони блокирует новый пакет военной помощи Украине до выборов в США

Тринадцатый пакет итальянской военной помощи Украине остается в подвешенном состоянии, а премьер-министр Джорджия Мелони дожидается промежуточных выборов в США, прежде чем разблокировать этот вопрос.

Об этом пишет Il Giornale d’Italia и другие медиа со ссылкой на свои источники, сообщает "Европейская правда".

Окончательного решения о прекращении поставок помощи Украине в Италии не принимали: скорее речь идет о ряде отсрочек, которые постепенно сдвинули срок принятия решения.

В настоящее время промежуточные выборы в США, которые состоятся 3 ноября, стали очередной причиной задержки, отмечает издание. Однако не указывается, какой результат выборов мог бы способствовать принятию решения, а также не определено, состоится ли отправка сразу после голосования.

Ситуацию обостряет также заявление вице-премьера Маттео Сальвини о том, что он вынесет на голосование вопрос о прекращении поставок оружия для Украины.

О разрыве отношений с Парижем и Киевом речь не идет, считает издание, несмотря на нарушение обязательств, взятых Мелони перед президентами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном. Впрочем, вопрос сроков поставки помощи остается неопределенным.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что для Украины уже готов новый пакет военной помощи. Об этом он сказал в ответ на критику Маттео Сальвини в отношении поддержки Киева.

Напомним, вице-премьер-министра Италии Маттео Сальвини переизбрали лидером ультраправой партии "Лига", входящей в правящую коалицию премьер-министра Джорджи Мелони.