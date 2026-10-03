Штайнмайер заявил об угрозе единству Германии со стороны экстремистов и дезинформации

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил, что Германия рискует вновь оказаться в ситуации раскола, характерной для Веймарской республики накануне Второй мировой войны, из-за потока дезинформации, распространяемой антидемократическими экстремистами.

Об этом он заявил в речи по случаю годовщины воссоединения Германии в 1990 году, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В речи не было прямого упоминания ни об одной партии, но Штайнмайер осудил "невыносимую политическую демагогию экстремистских сил", которые, по его словам, угрожают свободе и демократии и ставят под угрозу единство страны.

Президент Германии заявил, что его страна "как никогда ранее нуждается в взвешенной, последовательной, профессиональной и непоколебимой государственной политике".

Он отметил, что демократическая дискуссия подрывается изощрёнными кампаниями дезинформации, "сфабрикованными кремлевскими троллями, немецкими ультраправыми экстремистами или даже бредовыми левыми авторитарными деятелями, которые затем заполоняют Интернет благодаря беспринципным интернет-олигархам".

Штайнмайер признал, что многие как в восточной, так и в западной части Германии не доверяют политической системе, а до трети избирателей "своими избирательными решениями демонстрируют, что отворачиваются от ключевых фундаментальных прав нашей республики".

"Становится ли Берлин всё больше похожим на Веймарскую республику – это вопрос, на который ещё предстоит ответить", – добавил он.

Напомним, победы ультраправых и ультралевых партий на выборах в федеральных землях Германии усилили дискуссию среди чиновников о том, могут ли органы безопасности ограничивать им доступ к секретной информации, которая может попасть в Россию или в руки преступных группировок.

Между тем в ультраправой партии "Альтернатива для Германии" заявили о подготовке к форуму Россия–США–Германия, который должен состояться в 2027 году. По словам заместителя председателя фракции "АдН" в Бундестаге Маркуса Фронмайера, речь пойдет о возобновлении работы газопровода "Северный поток".