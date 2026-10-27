Со следующего года Молдова будет закупать у Румынии газ, добываемый в Чёрном море

С осени 2027 года Молдова начнёт закупать у Румынии газ, который эта страна будет добывать в Чёрном море в рамках проекта Neptun Deep.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на заявление премьер-министра Молдовы Василе Тофана.

На пресс-конференции с румынским коллегой Лукой Никулеску в Кишиневе Тофан заявил, что поставки газа из Румынии начнутся следующей осенью. По его словам, благодаря меньшему расстоянию затраты на транспортировку газа будут ниже.

"По последней информации, которой мы располагаем, запуск этого проекта запланирован на следующее лето. Поэтому со следующей осени, когда начнется новый газовой год, мы начнем получать румынский газ из Черного моря", – сказал Тофан.

По словам премьера, значительный объем газа, который будет добываться в Черном море в рамках проекта Neptun Deep, уже зарезервирован для потребления в Молдове. Тофан не уточнил объем, но отметил, что такое сотрудничество выгодно как румынскому поставщику, так и молдавским потребителям.

"Румыния добывает около 8 млрд кубометров газа в год. После запуска Neptun Deep этот объем удвоится, и Румыния станет крупнейшим производителем природного газа в Европе… Это будет газ из Neptun Deep, который пойдет на пользу нашим потребителям. Он добывается ближе к нашей стране, а значит, затраты на транспортировку будут ниже", – пояснил глава правительства Молдовы.

По словам Тофана, стороны также обсудили ускорение строительства линии электропередачи Бельцы–Сучава.

"Мы подробно обсудили ход реализации проектов по развитию транспортных и энергетических связей – двух важнейших направлений для устойчивого развития Молдовы и её интеграции в ЕС через Румынию. Мы посетим электроподстанцию Кишинева, которая играет ключевую роль в достижении полной энергетической независимости Молдовы. Мы и в дальнейшем будем поддерживать укрепление энергетической независимости в интересах граждан", – отметил премьер.

Ранее премьер-министр Молдовы Василе Тофан сообщил, что рассматривает возможность закупки природного газа для нужд страны в Украине.

Напомним, с 26 сентября в Молдове действует чрезвычайное положение в энергетическом и гидрологическом секторах сроком на 60 дней. Глава правительства пояснил, что эта мера носит превентивный характер.

Молдова столкнулась со сложной ситуацией из-за снижения уровня воды в Днестре. Уровень воды и объемы её поступления влияют на водоснабжение населённых пунктов ниже по течению в Молдове.