Сикорский: дискуссия о возможности сбивать дроны РФ над Украиной продолжается

Обсуждение просьбы Украины о том, чтобы Польша могла сбивать российские беспилотники над украинской территорией, продолжается.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время общения с журналистами, пишет "Европейская правда".

Правила применения силы в приграничной зоне с Украиной в Польше меняются, говорит Сикорский. Но решение о сбивании целей непосредственно над территорией Украины Польша не может принимать самостоятельно.

"Лично я с пониманием отношусь к просьбе Украины сбивать дроны над их территорией, я считаю, что беспилотники или ракеты, представляющие прямую угрозу нашей границе, являются враждебным актом, а значит, дают основания для самообороны. Однако, как известно, в НАТО внедрили интегрированную систему обороны для всего восточного фланга. В частности, это означает, что решение зависит не только от самой Польши. Поэтому дискуссия продолжается, но мы еще не пришли к тем решениям, которые бы вас удовлетворили", – сказал глава польского МИД.

Недавно Польша с 1 октября изменяет свои процедуры противовоздушной обороны из-за российских авиаударов по Украине. Речь идет об упрощенных правилах обнаружения и сбивания иностранных объектов в польском воздушном пространстве.

Также Польша готовит закон о так называемом "предвоенном положении", который должен определить правила действий в ситуации, когда страна формально ещё не находится в состоянии войны, но уровень угрозы уже значительно выше, чем в мирное время.