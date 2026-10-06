Страны-члены ЕС рассматривают возможность введения более строгих ограничений и проверок в отношении российских дипломатов из-за волны гибридных атак со стороны РФ по всей Европе.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах ЕС, сообщает "Европейская правда".

Передвижения и действия российских дипломатов оказались под пристальным вниманием, поскольку Европейский Союз борется с рядом гибридных атак, пошатнувших его коллективную безопасность, и некоторые из них напрямую связывают с Москвой. Как утверждает издание, эта тема становится потенциальным следующим шагом в режиме санкций блока.

В прошлом месяце Венгрия выслала 10 российских дипломатов, которых обвинили в "неприемлемом" поведении в соответствии с Венской конвенцией 1961 года. Москва ответила тем же.

Другие тревожные инциденты, в частности подозрение на поджог на объекте оборонной компании в Эстонии и обнаружение неразорвавшегося дрона в аэропорту Лейпцига в Германии, оба связанные с Россией, еще больше усилили беспокойство.

Переговоры, которые пока находятся на начальной стадии, являются продолжением механизма, введенного ЕС в прошлом году в рамках 19-го пакета санкций. Эта система обязывает российских дипломатов, работающих на территории ЕС, сообщать о своём намерении выехать в другое государство-член или проезжать транзитом через него за пределы страны пребывания не позднее чем за 24 часа до запланированного въезда.

Она распространяется на дипломатических и консульских представителей всех рангов, включая послов, административный, технический или обслуживающий персонал, а также членов их семей.

Хотя эта система предоставила европейским властям более широкие возможности для контроля за передвижениями российских дипломатов, сама по себе она их не ограничивает.

Страны-члены могут применять более строгую процедуру, чтобы заставить российских дипломатов подавать запрос на разрешение на транзит. В случае отказа дипломат не может пересечь границу. Однако эта процедура не является обязательной. На данный момент её ввели только две страны.

"Поскольку система действует лишь с января 2026 года, опыт её применения ограничен", – отметил представитель Европейской комиссии.

В ходе дебатов в Брюсселе, утверждает издание, придётся найти баланс с Венской конвенцией, которая предоставляет дипломатическим представителям широкие права и защиту в их повседневной работе. Этот документ считается одним из величайших достижений международного права.

Напомним, полиция безопасности Эстонии установила, что поджог здания оборонного предприятия Milrem Robotics в Таллинне, произошедший в ночь на 15 августа, был актом диверсии, заказанным российскими спецслужбами.

А Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.