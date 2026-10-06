В Финляндии три тысячи домов остались без электричества из-за шторма

Более 3 тысяч домохозяйств остались без электричества в Финляндии из-за сильного шторма.

Об этом пишет Yle, сообщает "Европейская правда".

Сильный ветер вызвал масштабные перебои с электроснабжением, в основном на западе и в центре Финляндии.

Также из-за шторма в Лапландии спасательная служба эвакуировала двух туристов из национального парка. Спасатели вывезли туристов из местности на квадроцикле. Они замерзли, но находились в удовлетворительном состоянии.

Во вторник, 6 октября, в Финляндии вновь объявили предупреждение о штормовом ветре.

Ожидается, что он может привести к разрушениям, особенно в западной части страны. Ущерба от ветра следует ожидать, в частности, в западной части страны, где самые сильные порывы днем местами будут превышать 20 м/с.

Но перебои с электроснабжением возможны и в остальной части страны.

Напомним, 4 октября испанская Барселона и прилегающие к ней муниципалитеты пережили самый дождливый день за последние 20 лет.

А перед этим в испанском городе Мадригерес в провинции Альбасете 102-летняя женщина погибла в результате внезапного наводнения, еще около 90 человек пришлось спасать.