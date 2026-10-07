Трамп анонсировал разговор с Путиным о чуме

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что у него запланирован телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным для обсуждения возможного случая чумы в Сибирском научно-исследовательском институте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп отметил, что "очень скоро" обсудит этот вопрос с Путиным. Органы здравоохранения проводят расследование после смерти сотрудницы института по борьбе с чумой, которую власти связали с пневмонией неизвестной этиологии.

На вопрос, что говорят об этом случае американские разведывательные службы, Трамп ответил, что в США продолжаются "очень основательные обсуждения" по этому поводу. "Мы сможем сообщить об этом, вероятно, завтра", – сказал Трамп.

В понедельник Трамп заявил, что США готовы помочь России в этой ситуации. "Это тяжелая болезнь. Знаете, раньше мы могли контролировать эту болезнь, но каким-то образом эти микробы стали сильнее и умнее. Они словно армия", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил во вторник, 6 октября, что Россия должна предоставить больше информации о смерти сотрудницы лаборатории по исследованию чумы, скончавшейся на прошлой неделе.