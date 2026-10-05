В Чёрном море возле Румынии произошёл инцидент с судном с зерном из Украины: есть погибшие

В Чёрном море у румынского побережья произошёл инцидент с судном, которое перевозило зерно из Украины в Италию; в результате два члена экипажа погибли, ещё 11 человек удалось спасти.

Об этом пишет Digi24 со ссылкой на официальные данные, передает "Европейская правда".

По данным румынского агентства по безопасности жизни людей на море, сигнал о чрезвычайной ситуации поступил в Морской координационный центр спасательных операций в 10:37 в понедельник, 5 октября.

По предварительным данным, судно находилось примерно в 20 морских милях от румынского побережья и в 9 морских милях от нефтяной платформы "Пескаруш".

После инцидента в район направили спасательные суда SAR Apollo, SAR Ares и SAR Artemis, а также подразделение береговой охраны.

Изначально сообщалось, что 13 членов экипажа числятся пропавшими без вести, а капитан получил ранения.

Впоследствии Министерство внутренних дел Румынии уточнило, что 11 членов экипажа спасли, а двое человек погибли.

К спасательной операции также привлекли вертолёт Генеральной авиационной инспекции, который доставил раненых для оказания неотложной медицинской помощи.

Отмечается, что судно ROYAD MAMMADOV вышло из украинского порта Измаил и направлялось в Италию.

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что международное сообщество должно содействовать восстановлению глобального торгового маршрута в Чёрном море.

А президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара усиливает свои дипломатические усилия, чтобы возобновить экспорт зерна через Чёрное море, и получила по этому поводу положительный сигнал от Украины.

А СМИ писали, что Турция и Организация Объединенных Наций организуют новые переговоры между Россией и Украиной о перемирии в Черном море, пытаясь объединить разрозненные усилия с целью защиты поставок зерна на фоне стремительного роста мировых цен на продовольствие.