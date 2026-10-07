Венгрия сообщила ЕС о намерении предоставлять убежище военнообязанным из Украины

Венгрия сообщила Европейской комиссии о том, что не будет выполнять директиву ЕС о временной защите в части запрета на предоставление защиты лицам, имеющим невыполненную военную обязанность перед Украиной.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Маркус Ламмерт.

Венгрия воспользуется своим правом на неполное применение директивы ЕС о временной защите, чтобы продолжать предоставлять убежище тем, кто бежит из Украины от военной службы.

"Государства-члены имеют возможность проявлять определенную свободу, когда речь идет о применении рамок решения Совета ЕС и директивы о временной защите. Это предусмотрено статьей 7 директивы о временной защите, и Венгрия проинформировала нас в этой связи, что она пользуется этой возможностью", – заявил Ламмерт.

Он напомнил, что Совет ЕС постановил, что "государства-члены в принципе не должны предоставлять временную защиту лицам, недавно прибывшим в страну и которым украинские власти не дали разрешения покинуть Украину в связи с их военными обязанностями".

"Государства-члены обладают определенной свободой усмотрения при реализации этого решения, и именно на этом этапе мы сейчас находимся", – добавил Маркус Ламмерт.

Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Петер Мадьяр заявил 3 сентября, что Венгрия продолжит предоставлять защиту украинским мужчинам призывного возраста, прежде всего закарпатцам.

Напомним, украинские дипломаты советуют украинцам, желающим получить временную защиту, ставить штампы в паспорта при выезде из Украины.

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