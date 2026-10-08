СМИ: у Трампа предлагают привлечь инвестора из США для восстановления "Северных потоков"

Российские и американские высокопоставленные чиновники, в частности специальный представитель президента США Джаред Кушнер, провели переговоры о привлечении американского инвестора к восстановлению работы газопроводов "Северный поток".

Об этом агентству Reuters сообщили пять человек, знакомых с ситуацией, передает "Европейская правда".

По словам источников, в переговорах о возобновлении работы газопроводов участвовали Кирилл Дмитриев, близкий советник президента РФ Владимира Путина, и Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа.

Кушнер, вовлеченный в переговорный процесс между Украиной и Россией, считает ведение бизнеса ключевым фактором для восстановления мира. По его мнению, такая сделка позволила бы американским инвесторам получать прибыль от поставок энергоносителей в Европу после окончания войны.

Дмитриев и Кушнер встречались в Москве и Нью-Йорке в течение последних недель. Хотя остается неясным, насколько подробно они обсуждали проект "Северный поток" во время этих встреч, эта тема остается на повестке дня, сообщили Reuters два источника.

"Любые соглашения Россия должна согласовывать с DFC (Американской корпорацией финансирования международного развития) и Министерством финансов, и они должны приносить пользу американским налогоплательщикам и компаниям", – заявил представитель Белого дома, отвечая на вопрос о переговорах по газопроводу.

"В последнее время обсуждений по поводу "Северного потока" не было", – сообщил представитель.

Дмитриев, выступавший за возобновление поставок российского газа в Германию, в прошлом месяце встретился с представителями Министерства энергетики и Министерства финансов США для обсуждения потенциальных американо-российских энергетических инициатив.

Остается неясным, насколько Вашингтон заинтересован в возобновлении поставок российского газа в Германию, которая является крупнейшим потребителем энергии в Европе.

Один из американских чиновников отметил, что, учитывая существующие препятствия, заключение соглашения в среднесрочной перспективе маловероятно. Газопроводы "Северный поток" находятся под санкциями США и ЕС, что делает любое возобновление поставок незаконным.

Президент США Дональд Трамп мог бы отменить или смягчить американские санкции, но если демократы получат контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в следующем месяце, это станет сложнее.

Считается, что Германия и другие европейские страны будут решительно противостоять возобновлению работы "Северного потока".

Пресс-секретарь немецкого Министерства экономики и энергетики отметила, что "Северный поток" и российский газ находятся под санкциями в Европе, и что Берлин нашел альтернативы. Она добавила, что любое возобновление работы газопроводов требует одобрения федерального правительства, а этого там не хотят.

До вторжения России в Украину в феврале 2022 года Германия закупала более половины своего газа из России через два газопровода "Северный поток". Они были законсервированы после того, как Москва ограничила поставки в Европу, а в сентябре 2022 года были взорваны в результате серии подводных взрывов.

Также считается, что Кушнер и Дмитриев на переговорах обсуждали продажу ряда предприятий – от нефтеперерабатывающих заводов до автозаправочных станций в Европе и других регионах, принадлежащих российской энергетической компании "Лукойл". Согласно этому плану, консорциум, в состав которого входят федеральное инвестиционное агентство DFC и инвесторы из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, приобретет эти активы, а американские власти отменят санкции, отметили эти источники.

Как сообщали СМИ, в Белом доме якобы рассматривают возможность подписания с Россией определенных бизнес-соглашений ещё до того, как РФ прекратит войну против Украины – чтобы "подтвердить свои благие намерения".